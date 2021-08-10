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Ведущие шоу о путешествиях "Орел и решка" не раз давали понять, что зрители не видят и половины трудностей, с которыми приходится сталкиваться съемочной группе. Это в очередной раз подтвердила Алина Астровская.
Бывшая ведущая программы рассказала про самую сложную поездку. Однажды команда передачи отправилась в Мексику, когда там шел традиционный праздник День смерти. Из-за торжеств Астровской приходилось быть в кадре 56 часов. Ведущую снимали и днем, и ночью.
Чтобы выдержать такую нагрузку, знаменитость делала себе специальный коктейль, чтобы взбодриться, ведь кофе уже не помогал. Астровская смешивала воду с соком лимона, грейпфрута и апельсина. Она добавила в разговоре с Агатой Муценице в ее шоу "Честный развод", что такой напиток вреден для здоровья. Однако после съемок Астровская не могла уснуть.
Ведущая пришла на шоу к актрисе вместе со своим супругом Антоном Лаврентьевым, который также был некогда ведущим в "Орле и решке".
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