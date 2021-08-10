Пьеха высказался об "опровергающем" избиение его сына ролике

Пьеха высказался об "опровергающем" избиение его сына ролике
Стас Пьеха. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист назвал новость настоящей глупостью

В Сети появилось новое видео с того злополучного дня, как стало известно, что сына Стаса Пьехи Петра избила соседка. На кадрах не видно момента драки, зато можно заметить, как мальчик бегает и прыгает. Издание, опубликовавшее ролик, уточнило, что наследник артиста вел себя как здоровый ребенок еще несколько дней после ЧП. Певец поспешил прокомментировать эту новость.

Канал Piter.Tv, выложив то самое видео, подчеркнул, что, возможно, момент избиения попал в "слепую зону" камер видеонаблюдения, однако есть ряд странностей, которые якобы заставляют заподозрить подлог со стороны семьи мальчика. 

Пьеха высказался о новом повороте в деле его сына. Артист указал на то, что было возбуждено уголовное дело, значит, оснований для этого хватило. К тому же, певец показывал видео, в котором Ирина Безбородова, соседка, признается в том, что напала на мальчика и его бабушку. Новое видео, по его словам, это "абсолютно неумный шаг" и "глупость". 

Напомним, Безбородова запретила своим детям общаться с Петром. Сын Пьехи от обиды проткнул надувной бассейн. В итоге, как утверждает сторона Пьехи, жена арбитра Владислава Безбородова избила мальчика, а также его бабушку. 

Ранее адвокат артиста рассказал о провокации Безбородовой. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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