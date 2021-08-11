Народ возмутился воспоминаниями о неповторимом "сталинском" рокфоре

Режиссер Андрей Кончаловский поделился с поклонниками воспоминаниями о своих бабушке и дедушке – Ольге Суриковой и Петре Кончаловском. Он рассказал, что именно их жизненный уклад вдохновлял его во время создания нескольких фильмов. Однако, ненароком, артист сделал заявление, которое ненашутку взбесило многих россиян.

Кончаловский написал на своей странице в "Фэйсбуке", что его предки по утрам рано завтракали. На их столе в этот период дня всегда были кофе, сдобные булки, сливочное масло и хороший рокфор "еще тех, сталинских времен" – это высказывание сильно задело народ.

Всего под публикацией люди оставили более 1,2 тыс. комментариев разного характера.

"Рокфор сталинских времён – не оксюмирон разве?", "Буржуи. Булки они с сыром ели и кофе запивали", "Да,уж лучше бы попридержал при себе маэстро про булочку-то :(", "Хороший рокфор сталинских времён... Жесть", "Коробит немножко, когда люди, считающие себя причастными, в первой строке упоминают о том, как сладко им приходилось кушать и мягко спалось", – пишут пользователи.

Некоторых высказывание Кончаловского вдохновило на стихи.

"И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме И Кончаловские на сталинской тропе, В согласье жили с ихними властями. И лопали рокфор, хлебнув фраппе", – написал Вадим Ольшевский.

Однако далеко не все поддержали критику высказывания режиссера, отметив, что откровения Андрея Сергеевича о родных были очень душевными и атмосферными.

"Я всегда восхищалась и восхищаюсь Вашей большой семьей! Но сколько у нас, к сожалению, завистливых и злобных людей! А относительно рокфора, да, он был действительно очень вкусный", – поддерживают его в комментариях.