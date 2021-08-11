Ведущий провел целую трансляцию после того, как подвергся критике со стороны фейкового аккаунта артистки

Актриса Лия Ахеджакова продолжает собирать нелестные отзывы после участия в театральном спектакле "Первый хлеб". Новое творение "Современника" пришлось многим не по душе – в том числе и телеведущему Владимиру Соловьеву, который раскритиковал звезду. А скандал между двумя знаменитостями продолжает набирать обороты.

Не так давно в "Твиттер" Ахеджакова, на удивление многих, ответила ведущему, назвав того "бесстыжим и подлым". Тот провел стрим, в котором высказал все, что думает. Оказалось позднее, что Ахеджакова никаких страниц в социальных сетях не ведет, и в "Твиттер" у нее никаких аккаунтов нет, поэтому адресованное Соловьеву сообщение явно написано кем-то другим.

Оказалось, что окружение Лии довольно долго борется против фейков, которые создают за артистку приписанные ей аккаунты в социальных сетях. Правда, безуспешно.

"Это уже не в первый раз. Понимаете, я вообще не в Интернете. Меня нет ни в каких соцсетях. Муж пользуется, но его тоже нет в социальных сетях. Он (Соловьев – прим. ред.) ответил огромным стримом в мой адрес. Ужасно. Очевидно, его редакторы проморгали, что это фальшь", – высказалась Ахеджакова.

Артистка допускает, что когда-то ей стоило задуматься о заведении аккауанта в социальных сетях, однако, полагает, это нужно было делать раньше: сейчас у нее такого желания нет.

Ранее актер Алексей Панин объявил награду в 500 евро тому, кто сможет "плюнуть в лицо" Владимиру Соловьеву. Причиной гнева стало негативное отношение телеведущего к спектаклю "Первый хлеб" и самой Ахеджаковой, которая стояла на сцене на фоне двух целующихся мужчин.