"Это фальшь": Ахеджакова отреагировала на нападки Соловьева

"Это фальшь": Ахеджакова отреагировала на нападки Соловьева
Лия Ахеджакова. Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Ведущий провел целую трансляцию после того, как подвергся критике со стороны фейкового аккаунта артистки

Актриса Лия Ахеджакова продолжает собирать нелестные отзывы после участия в театральном спектакле "Первый хлеб". Новое творение "Современника" пришлось многим не по душе – в том числе и телеведущему Владимиру Соловьеву, который раскритиковал звезду. А скандал между двумя знаменитостями продолжает набирать обороты.

Не так давно в "Твиттер" Ахеджакова, на удивление многих, ответила ведущему, назвав того "бесстыжим и подлым". Тот провел стрим, в котором высказал все, что думает. Оказалось позднее, что Ахеджакова никаких страниц в социальных сетях не ведет, и в "Твиттер" у нее никаких аккаунтов нет, поэтому адресованное Соловьеву сообщение явно написано кем-то другим.

Оказалось, что окружение Лии довольно долго борется против фейков, которые создают за артистку приписанные ей аккаунты в социальных сетях. Правда, безуспешно.

"Это уже не в первый раз. Понимаете, я вообще не в Интернете. Меня нет ни в каких соцсетях. Муж пользуется, но его тоже нет в социальных сетях. Он (Соловьев – прим. ред.) ответил огромным стримом в мой адрес. Ужасно. Очевидно, его редакторы проморгали, что это фальшь", – высказалась Ахеджакова.

Артистка допускает, что когда-то ей стоило задуматься о заведении аккауанта в социальных сетях, однако, полагает, это нужно было делать раньше: сейчас у нее такого желания нет.

Ранее актер Алексей Панин объявил награду в 500 евро тому, кто сможет "плюнуть в лицо" Владимиру Соловьеву. Причиной гнева стало негативное отношение телеведущего к спектаклю "Первый хлеб" и самой Ахеджаковой, которая стояла на сцене на фоне двух целующихся мужчин.

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Китайцы разгадали тайный смысл проекта Шойгу "Русский ковчег" в Сибири

Москва намерена на фоне санкций ЕС и США расширить сотрудничество с Пекином

Олимпиада-2020 превратилась в "извращенный" триумф России - СМИ

Британский журналист призвал придумать более эффективные карательные меры против нарушителей антидопинговых правил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей