Журналистка раскритиковала "мещанок", разочарованных счастливым видом спортсменки

Известный блогер Лена Миро проехалась по пользователям, которые принялись страстно реагировать на новость о замужестве Алины Кабаевой после ее выступления на федеральном телевидении. Спортсменка с кольцом на пальце взбудоражила Сеть – многие были уверены, что та была одинокой и несчастной.

Напомним, днем ранее Алина Кабаева выступила в эфире канала "Россия 1", высказавшись о судействе на прошедших Олимпийских играх и прокомментировав оценки выступления российской гимнастки Дины Авериной, взявшей второе место. По словам Миро, многих чрезвычайно возбудило кольцо на пальце Алины, после чего последовали "ночные интернетные крики".

Как отметила Лена, тем самым Кабаева развеяла все слухи. Возмущение журналистки главным образом вызвало то, что многие "мещанки" взбудоражились отсутствием публикаций в соцсетях у главы "Национальной Медиа Группы" и демонстрации личной жизни.

"Они были уверены в этом, потому что в их палатах ума ну не может худенькая и счастливая в личном плане женщина не демонстрировать себя и свою жизнь на каждом углу", – высказалась блогер.

Лена призвала пользователей принять то, что порядочным и достойным людям не пристало демонстрировать публике свою жизнь за отсутствием такой необходимости.

Ранее Миро предрекла скорый развод журналистке Ксении Собчак и театральному режиссеру Константину Богомолову, заявив о том, что худрук чурается своей супруги и старается с ней не фотографироваться на публику, чтобы не только не испортить себе карьеру, но и заслужить звание академика.