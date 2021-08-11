Отечественные звезды, которые решили отпраздновать знаковое событие "по-тихому"

Многие представители российского шоу-бизнеса не спешат афишировать слухи о своих отношениях и ставят неприкосновенность личной жизни выше всяческих негласных канонов медийности. Многие не делятся подробностями о своей свадьбе.

Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка старается оградить себя от всяческих домыслов, которые, однако, неизбежны. Буквально недавно она выступила в эфире федерального телевидения с кольцом на пальце – решила поддержать российских гимнасток, лишенных золота на Олимпиаде в Токио. Кто именно стал ее избранником она ни разу не рассказывала, впрочем, как и о прошедшей свадьбе.

Павел Воля

Юморист и резидент "Камеди" женат на Ляйсан Утяшевой уже почти десять лет. Павел не поделился информацией по поводу свадебного торжества. В принципе Воля особо и не любит распространяться о семье. Известно, что пару свели общие друзья. Теперь оба дорожат своей личной жизнью – да так, что многим приходится до сих пор строить догадки об их отношениях.

Сергей Светлаков

Шоумен и актер скрывал не только свадьбу, но и развод с бывшей супругой. Не изменилась позиция артиста после встречи с Антониной Чеботаревой – пара скромно отпраздновала торжество брака. Мало что публика знала и о рождении сына Вани, которому уже восемь лет. Сергей рассказывал, что специально избегал шумных мест во время свадьбы – для спокойствия любимой и себя.

Владимир Вдовиченков

Для звезды "Бумера" брак с Еленой Лядовой стал четвертым в жизни. Однако общественность была не в курсе деталей. Впервые об их статусе стало известно лишь шесть лет назад, на церемонии вручения "Ники". Елена появилась на сцене с обручальным кольцом. Пара комментариев на этот счет не дает.

Екатерина Климова

После расторжения брака с Игорем Петренко звезда нашла счастье в Геле Месхи. Лишь через год она сообщила, что тайно вышла замуж за возлюбленного – и лишь по настоянию "мудрых людей" после совета с супругом.

Полина Гагарина

С экс-возлюбленным Дмитрием Исхаковым исполнительница встретилась несколько лет назад. О самом браке стало известно в 2014 – звезды пришли в ЗАГС с близкими, расписались и поехали в ресторан. Специально приехали по отдельности, а обручились тайно во Франции.