Актеру может грозить тюремное заключение

Владимир Соловьев высказался о недавнем заявлении Алексея Панина. Комментарий журналиста прозвучал в эфире шоу на Ютуб-канале Соловьев Live.

Напомним, ранее Панин пообещал дать награду в размере 500 евро тому, кто плюнет в лицо Владимиру Рудольфовичу. Таким образом артист хотел наказать телеведущего за оскорбление звезды "Служебного романа" Лии Ахеджаковой.

Соловьев не стал прощать Алексею подобное поведение. В привычной для себя резкой манере журналист заявил – Панин как актер давно умер. Вместо настоящего любителя своей профессии остался обыкновенный извращенец.

По словам телеведущего, он имеет выход на адвокатов из Испании. К слову, именно там в последние несколько лет живет артист. Если Владимир Рудольфович захочет, то сделает так, что Панина заставят покинуть страну. После этого въезд в Европу для него будет закрыт, передает Общественная Служба Новостей.

Однако это – не самое страшное наказание для Алексея.

"Он не очень понимает, что за этот призыв может получить тюремный срок", – отметил Соловьев.

Неизвестно, чем закончится данная история. Остается только следить за развитием событий.

Ранее Ахеджакова отреагировала на нападки Соловьева. Актриса заверила, что не ведет никаких соцсетей, поэтому к скандалу с журналистом она не причастна. До этого неизвестные с фейкового аккаунта знаменитости раскритиковали телеведущего, из-за чего тот в ответ накинулся на Лию Меджиховну.