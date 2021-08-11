Соловьев намерен наказать призывавшего плюнуть ему в лицо Панина

Соловьев намерен наказать призывавшего плюнуть ему в лицо Панина
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Актеру может грозить тюремное заключение

Владимир Соловьев высказался о недавнем заявлении Алексея Панина. Комментарий журналиста прозвучал в эфире шоу на Ютуб-канале Соловьев Live.

Напомним, ранее Панин пообещал дать награду в размере 500 евро тому, кто плюнет в лицо Владимиру Рудольфовичу. Таким образом артист хотел наказать телеведущего за оскорбление звезды "Служебного романа" Лии Ахеджаковой.

Соловьев не стал прощать Алексею подобное поведение. В привычной для себя резкой манере журналист заявил – Панин как актер давно умер. Вместо настоящего любителя своей профессии остался обыкновенный извращенец.

По словам телеведущего, он имеет выход на адвокатов из Испании. К слову, именно там в последние несколько лет живет артист. Если Владимир Рудольфович захочет, то сделает так, что Панина заставят покинуть страну. После этого въезд в Европу для него будет закрыт, передает Общественная Служба Новостей.

Однако это – не самое страшное наказание для Алексея.

"Он не очень понимает, что за этот призыв может получить тюремный срок", – отметил Соловьев.

Неизвестно, чем закончится данная история. Остается только следить за развитием событий. 

Ранее Ахеджакова отреагировала на нападки Соловьева. Актриса заверила, что не ведет никаких соцсетей, поэтому к скандалу с журналистом она не причастна. До этого неизвестные с фейкового аккаунта знаменитости раскритиковали телеведущего, из-за чего тот в ответ накинулся на Лию Меджиховну.  

Источник: Шоу на Ютуб-канале Соловьев Live ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость287423
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Да этому ... Соловьеву не в рожу плюнуть нужно, а поганый хлебальник разорвать.
Я не поклонник Панина, но здесь полностью с ним согласен!
Гость661126
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Гость289607
Плюнуть может и не надо, а по губам Соловьеву хотелось надавать, после его оскорблений в адрес нашего города. Не от большого ума оскорбления, а от невежества и желания заработать денег
А какой народ являтся вашимб не понятно?
Гость289607
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Плюнуть может и не надо, а по губам Соловьеву хотелось надавать, после его оскорблений в адрес нашего города. Не от большого ума оскорбления, а от невежества и желания заработать денег
Ыч
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В Панина, соловьиный помет полетит, как-то так.
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