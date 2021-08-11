За платье спортсменка выложила крупную сумму денег

Недавно Алина Кабаева появилась в эфире шоу "60 минут". Лично прийти в студию гимнастка не смогла, зато записала видеообращение, в котором высказалась о засуживании серебряного призера Олимпиады Дины Авериной. Многие обратили внимание на внешний вид спортсменки – в ролике она предстала в платье насыщенного красного цвета. Ксения Собчак узнала, сколько стоит наряд знаменитости.

Собчак опубликовала соответствующий пост в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Она прикрепила скриншот с официального сайта московского ЦУМа, который славится заоблачными ценами на любые товары.

На фото можно увидеть яркое платье цвета красного апельсина – точь-в-точь как то, что было на Кабаевой. Его стоимость в Центральном универсальном магазине составляет 253 500 рублей.

Прикид относится к бренду Oscar de la Renta. Его основателем является американский модельер, чье имя как раз носит компания.

"И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне", – написала Ксения.

Ранее внимательные телезрители разглядели на пальце Алины кольцо. Они пришли к выводу, что спортсменка тайно вышла замуж.

Напомним, с сентября 2014 года Кабаева занимает пост председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". В 2016 году она возглавила совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

Ранее скандально известный блогер Лена Миро оценила слухи о тайной свадьбе Кабаевой.