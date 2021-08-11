Собчак узнала стоимость наряда Кабаевой из недавнего видео

Собчак узнала стоимость наряда Кабаевой из недавнего видео
Алина Кабаева. Фото: Enrico Calderoni (BXL-0391)/AFLO/www.globallookpress.com
За платье спортсменка выложила крупную сумму денег

Недавно Алина Кабаева появилась в эфире шоу "60 минут". Лично прийти в студию гимнастка не смогла, зато записала видеообращение, в котором высказалась о засуживании серебряного призера Олимпиады Дины Авериной. Многие обратили внимание на внешний вид спортсменки – в ролике она предстала в платье насыщенного красного цвета. Ксения Собчак узнала, сколько стоит наряд знаменитости.

Собчак опубликовала соответствующий пост в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Она прикрепила скриншот с официального сайта московского ЦУМа, который славится заоблачными ценами на любые товары.

На фото можно увидеть яркое платье цвета красного апельсина – точь-в-точь как то, что было на Кабаевой. Его стоимость в Центральном универсальном магазине составляет 253 500 рублей.

Прикид относится к бренду Oscar de la Renta. Его основателем является американский модельер, чье имя как раз носит компания.

"И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне", – написала Ксения.

Ранее внимательные телезрители разглядели на пальце Алины кольцо. Они пришли к выводу, что спортсменка тайно вышла замуж.

Напомним, с сентября 2014 года Кабаева занимает пост председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". В 2016 году она возглавила совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

Ранее скандально известный блогер Лена Миро оценила слухи о тайной свадьбе Кабаевой. 

Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Газпром" срывает поставки после аварии на Ямале

Производство сжиженного углеводородного газа в августе снизится в пять раз

На российском канале одернули защищавшего "новорожденную" Украину поляка

Европейский эксперт попытался объяснить, почему представителям киевского режима позволяют делать заявления от всего мирового сообщества

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей