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14 августа будет ровно год, как не стало певицы Валентины Легкоступовой. Тело артистки было кремировано: часть праха развеяли над Черным морем, а часть предали земле на Троекуровском кладбище. Выяснилось, как сейчас выглядит последнее пристанище исполнительницы хита "Ягода малина".
Как сообщил 5-tv.ru, на могиле еще не установили памятник. Пока что его заменяет деревянный крест, к которому прикреплена фотография Легкоступовой в белой рамке.
Весь могильный холм утопает в цветах – как в живых, так и в искусственных. На видео можно заметить розы и желтые подсолнухи – такие же яркие, как и сама Валентина Леонидовна.
Как ранее сообщила дочь певицы Анэтта Бриль, памятник на месте упокоения родительницы обязательно появится. Это произойдет в скором времени – как раз после годовщины смерти артистки.
Тогда наследница знаменитости призналась – у нее пока нет идей относительно того, какой внешний вид будет у монумента. Бриль хотела, чтобы работа скульптора раскрывала душу Легкоступовой. Среди возможных вариантов оформления были скрипичный ключ и ягода малина.
Также Анэтта добавила – на камне будет выгравирована надпись, отражающая сущность покойной матери.
Ранее стало известно о том, что дело Валентины Леонидовны открыли заново. Точку в нем не могли поставить из-за постоянно всплывающих неожиданных подробностей смерти.
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