Журналист не считает, что произошедшее можно назвать нападением

Известный журналист, телеведущий Александр Невзоров провел в Петербурге автограф-сессию, которая состоялась после очередного выпуска "Невзоровских сред". Однако во время мероприятия произошел неприятный случай: к публицисту подошел православный активист, который отвесил ему рукой по щеке.

Напомним, неизвестный мужчина ударил ладонью Невзорова по щеке, заявив в нецензурных выражениях, чтобы тот перестал "позорить веру православную". Активиста сразу же скрутили и оттащили в сторону – вся ситуация ограничилась несколькими секундами, передает "Свободная Пресса".

Сам Невзоров флегматично заявил, что у всех свои убеждения, а выходка активиста его не задела. При этом перед камерой он начал наставительно потрясать указательным пальцем, напоминая, что у всех свои убеждения.

Позднее журналист рассказал, что попросил у правоохранительных органов отпустить активиста, так как не намерен писать заявлений и выражать претензии.

"Я, конечно, попросил его отпустить. Ну, бывает, черт возьми. Дело житейское", – заявил Невзоров для телеканала "360".

Публицист также отметил, что с мужчиной все в порядке, ситуация разрешена.

"У товарища свои представления. Со временем он научится свои представления оформлять, скажем так, более цивилизованно", – высказался ведущий.

Сам активист заявил, что отреагировал таким образом на нападки Невзорова "на святое", однако сам он обладает "не злым" характером. При этом мужчина указал, что влепил журналисту по щеке "не со зла".

Невзоров подчеркнул, что не считает произошедшее нападением, а потому не имеет претензий к задержанному. Прибывшим сотрудникам Росгвардии публицист заявил, что "товарищ погорячился".