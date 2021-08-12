В соцсетях прояснили неожиданное исчезновение Соловьева

В соцсетях прояснили неожиданное исчезновение Соловьева
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Известного ведущего подменил его коллега

Пользователи Сети, регулярно смотрящие авторскую программу журналиста Владимира Соловьева "Полный контакт", не смогли дождаться появления ведущего в эфире утром 12 августа. На этот раз по невыясненным причинам передача пошла по нетрадиционному сценарию. На смену Соловьеву явился ведущий радиостанции "Вести FM", журналист Гия Саралидзе.

После появления Саралидзе в кадре многие стали задаваться вопросом: а куда делся сам Соловьев? Однако позднее интригу развеяли. В телеграм-канале российского телеведущего появилась информация о том, что Соловьев отправился куда-то по рабочим делам. Однако подробностей источник так и не привел.

"В короткой командировке", – говорится в телеграм-канале журналиста телеканала "Россия 1".

Подробной информации о том, куда конкретно направился Соловьев, нет.

Ранее между Соловьевым и знаменитой киноактрисой Лией Ахеджаковой вспыхнул скандал: журналист раскритиковал недавний спектакль "Современника", собравший массу негативных отзывов за сцену с целующимися мужчинами и стоящей рядом с ними Ахеджаковой, которая в этот момент держала в руках транспарант с кричащей надписью "На выкуп из чеченского плена".

Позднее с фейк-страницы артистки в "Твиттер" появился комментарий, в котором говорится, что Соловьев является "подлым" человеком. Тот в долгу не остался, прокатившись по артистке в своем шоу на "Соловьев Live". Журналист пригрозил и оскорбленному Алексею Панину, который призвал своих подписчиков "плюнуть этой гниде в лицо" за вознаграждение.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Рома Карцев
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Нет и как-то спокойней.
Гость295545
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Гость294766
да пусть сгинет на веки-урод!!!
Согласен .Но только после тебя.
Гость294766
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да пусть сгинет на веки-урод!!!
Гость 992435
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Да он в Италию уехал, к себе домой. В гей Европу? !
Гость283783
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Куда делся,куда делся?...В суд пошел,исполнять угрозу.
Мария
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Хароша парочка Ахеджакова и Панин , два идиота из отрасли культуры .
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