Известного ведущего подменил его коллега

Пользователи Сети, регулярно смотрящие авторскую программу журналиста Владимира Соловьева "Полный контакт", не смогли дождаться появления ведущего в эфире утром 12 августа. На этот раз по невыясненным причинам передача пошла по нетрадиционному сценарию. На смену Соловьеву явился ведущий радиостанции "Вести FM", журналист Гия Саралидзе.

После появления Саралидзе в кадре многие стали задаваться вопросом: а куда делся сам Соловьев? Однако позднее интригу развеяли. В телеграм-канале российского телеведущего появилась информация о том, что Соловьев отправился куда-то по рабочим делам. Однако подробностей источник так и не привел.

"В короткой командировке", – говорится в телеграм-канале журналиста телеканала "Россия 1".

Подробной информации о том, куда конкретно направился Соловьев, нет.

Ранее между Соловьевым и знаменитой киноактрисой Лией Ахеджаковой вспыхнул скандал: журналист раскритиковал недавний спектакль "Современника", собравший массу негативных отзывов за сцену с целующимися мужчинами и стоящей рядом с ними Ахеджаковой, которая в этот момент держала в руках транспарант с кричащей надписью "На выкуп из чеченского плена".

Позднее с фейк-страницы артистки в "Твиттер" появился комментарий, в котором говорится, что Соловьев является "подлым" человеком. Тот в долгу не остался, прокатившись по артистке в своем шоу на "Соловьев Live". Журналист пригрозил и оскорбленному Алексею Панину, который призвал своих подписчиков "плюнуть этой гниде в лицо" за вознаграждение.