"Старалась не плакать": как дочь Началовой пережила потерю мамы

"Старалась не плакать": как дочь Началовой пережила потерю мамы
Юлия Началова. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ребенок стоически пытался сохранить спокойствие и не показывать родным эмоций

Певица Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году. Отец звезды признается, что до последнего верил в лучшее, даже когда за ее жизнь боролись врачи в реанимационном отделении.

До конца своих дней артистка сохраняла активность и улыбку на лице, строя планы на будущее. И родственники были уверены, что через несколько дней ее уже выпишут. Однако у судьбы были свои планы.

"Сгорела за несколько дней, несмотря на усилия медиков", – рассказал Виктор Началов.

Всех дома сломало горе. Однако внучка, на удивление дедушки, стойко перенесла смерть мамы – Вера видела все муки бабушки и дедушки, и потому не позволяла себе слез. Уже на второй день решила идти в школу.

"Старалась при нас не плакать", – делится Виктор.

Позднее родители скончавшейся певицы узнали о страданиях Веры – внучка сочинила пронизанный горем и болью стих. Бабушка с дедом пришли в шок.

Сейчас Вера вовсю ушла в творчество – пишет, выступает в театре и сочиняет музыку. Виктор отметил, что для него играет роль не столько выбранный внучкой путь – дедушке важнее то, сколько счастья это способно ей принести в жизни.

Наследницу звезды воспитывают родители Началовой. Отца Вера видит нечасто – у спортсмена Евгения Алдонина, играющего в волгоградском "Роторе", уже давно новая семья. 

Началовой не стало весной 2019 года. Причиной смерти звезды оказалось заражение крови и сердечная недостаточность, которые дали о себе знать из-за тяжелого диабета, подагры, а также волчанки с гангреной ноги. Исполнительница ушла из жизни в возрасте 38 лет.

Источник: Караван историй ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Американский сенатор пытается помешать запуску "Северного потока-2"

Вопрос с новыми санкциями остается открытым до возвращения с каникул законодателей

На российском канале одернули защищавшего "новорожденную" Украину поляка

Европейский эксперт попытался объяснить, почему представителям киевского режима позволяют делать заявления от всего мирового сообщества

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей