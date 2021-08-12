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Певица Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году. Отец звезды признается, что до последнего верил в лучшее, даже когда за ее жизнь боролись врачи в реанимационном отделении.
До конца своих дней артистка сохраняла активность и улыбку на лице, строя планы на будущее. И родственники были уверены, что через несколько дней ее уже выпишут. Однако у судьбы были свои планы.
"Сгорела за несколько дней, несмотря на усилия медиков", – рассказал Виктор Началов.
Всех дома сломало горе. Однако внучка, на удивление дедушки, стойко перенесла смерть мамы – Вера видела все муки бабушки и дедушки, и потому не позволяла себе слез. Уже на второй день решила идти в школу.
"Старалась при нас не плакать", – делится Виктор.
Позднее родители скончавшейся певицы узнали о страданиях Веры – внучка сочинила пронизанный горем и болью стих. Бабушка с дедом пришли в шок.
Сейчас Вера вовсю ушла в творчество – пишет, выступает в театре и сочиняет музыку. Виктор отметил, что для него играет роль не столько выбранный внучкой путь – дедушке важнее то, сколько счастья это способно ей принести в жизни.
Наследницу звезды воспитывают родители Началовой. Отца Вера видит нечасто – у спортсмена Евгения Алдонина, играющего в волгоградском "Роторе", уже давно новая семья.
Началовой не стало весной 2019 года. Причиной смерти звезды оказалось заражение крови и сердечная недостаточность, которые дали о себе знать из-за тяжелого диабета, подагры, а также волчанки с гангреной ноги. Исполнительница ушла из жизни в возрасте 38 лет.
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