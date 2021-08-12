Поп-король не сможет попасть на территорию Незалежной в течение трех лет

Филиппа Киркорова признали на Украине угрозой стране. Такое решение приняли в СБУ.

В начале лета Минкультуры и информационной политики Незалежной включили артиста в черный список. Однако позже СБУ попросила отменить данное решение, что и было сделано, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заблокированное в РФ издание УНН.

Впрочем, похоже спецслужбы Незалежной все же передумали. Теперь Киркорову нельзя приезжать на Украину в течение трех лет, уточняет телеканал "360".