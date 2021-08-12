Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
802 новости
Филиппа Киркорова признали на Украине угрозой стране. Такое решение приняли в СБУ.
В начале лета Минкультуры и информационной политики Незалежной включили артиста в черный список. Однако позже СБУ попросила отменить данное решение, что и было сделано, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заблокированное в РФ издание УНН.
Впрочем, похоже спецслужбы Незалежной все же передумали. Теперь Киркорову нельзя приезжать на Украину в течение трех лет, уточняет телеканал "360".
Вопрос с новыми санкциями остается открытым до возвращения с каникул законодателей
Европейский эксперт попытался объяснить, почему представителям киевского режима позволяют делать заявления от всего мирового сообщества