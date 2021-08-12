Киркорову запретили въезд на Украину

продолжениеРоссия задумала включить часть Украины в Союзное государство – Климкин
Поп-король не сможет попасть на территорию Незалежной в течение трех лет

Филиппа Киркорова признали на Украине угрозой стране. Такое решение приняли в СБУ. 

В начале лета Минкультуры и информационной политики Незалежной включили артиста в черный список. Однако позже СБУ попросила отменить данное решение, что и было сделано, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заблокированное в РФ издание УНН.  

Впрочем, похоже спецслужбы Незалежной все же передумали. Теперь Киркорову нельзя приезжать на Украину в течение трех лет, уточняет телеканал "360".  

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

гость
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если бы этого петуха еще бы и из России выдворили....!!!!!
ГостьТрынсь
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Он теперь от обиды кушать не сможет.
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