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Недавно стало известно о том, что избранница Прохора Шаляпина, миллионерша Татьяна Дэвис, заболела коронавирусом. Зараза сильно ударила по здоровью женщины. Некоторое время певец пытался самостоятельно выходить ее, однако ситуация не менялась в лучшую сторону. В личном микроблоге артист сообщил, что возлюбленная находится в реанимации.
Выяснилось, что Дэвис, несмотря на то, что является гражданкой Канады, не оформила медицинскую страховку. По этой причине за каждую медицинскую услугу в Америке Татьяне и Прохору приходится отдавать собственные деньги.
В разделе "сторис" Шаляпин рассказал, что в среду к миллионерше приезжал врач. Он поставил Дэвис витаминную капельницу, а также провел еще одну процедуру, нацеленную на восстановление легких.
"Отдали за один визит врача 4200 долларов (более 300 тысяч рублей – прим. ред.)", – заявил Прохор.
К сожалению, подобный курс лечения не помог Дэвис. С каждым разом ее состояние становилось все хуже. Когда уровень кислорода в крови показал всего 50%, финалист проекта "Фабрика звезд-6" забил тревогу.
Певец вызвал скорую помощь. Медики приняли решение экстренно госпитализировать Татьяну. В итоге женщину поместили в реанимацию.
Артиста возмущает то, что за огромные деньги медики не смогли помочь возлюбленной. По его словам, сейчас Татьяна попросту "умирает в реанимации".
Знаменитости остается только верить, что Дэвис сможет выкарабкаться.
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