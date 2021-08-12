"Умирает в реанимации": Шаляпин рассказал об ухудшении состояния возлюбленной

"Умирает в реанимации": Шаляпин рассказал об ухудшении состояния возлюбленной
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец возмущен заоблачными ценами на услуги врачей в США

Недавно стало известно о том, что избранница Прохора Шаляпина, миллионерша Татьяна Дэвис, заболела коронавирусом. Зараза сильно ударила по здоровью женщины. Некоторое время певец пытался самостоятельно выходить ее, однако ситуация не менялась в лучшую сторону. В личном микроблоге артист сообщил, что возлюбленная находится в реанимации.

Выяснилось, что Дэвис, несмотря на то, что является гражданкой Канады, не оформила медицинскую страховку. По этой причине за каждую медицинскую услугу в Америке Татьяне и Прохору приходится отдавать собственные деньги.

В разделе "сторис" Шаляпин рассказал, что в среду к миллионерше приезжал врач. Он поставил Дэвис витаминную капельницу, а также провел еще одну процедуру, нацеленную на восстановление легких.

"Отдали за один визит врача 4200 долларов (более 300 тысяч рублей – прим. ред.)", – заявил Прохор.

К сожалению, подобный курс лечения не помог Дэвис. С каждым разом ее состояние становилось все хуже. Когда уровень кислорода в крови показал всего 50%, финалист проекта "Фабрика звезд-6" забил тревогу.

Певец вызвал скорую помощь. Медики приняли решение экстренно госпитализировать Татьяну. В итоге женщину поместили в реанимацию.

Артиста возмущает то, что за огромные деньги медики не смогли помочь возлюбленной. По его словам, сейчас Татьяна попросту "умирает в реанимации". 

Знаменитости остается только верить, что Дэвис сможет выкарабкаться. 

Ранее Шаляпин рассказал, где его избранница подхватила COVID-19. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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