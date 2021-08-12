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В прессе не раз появлялась информация о смерти той или иной знаменитости. При этом оказывалось, что данная публичная личность пребывает в полном здравии и благополучии. Расскажем, кого из звезд относили к числу умерших.
В 2007 году по Сети распространились слухи о смерти Пугачевой. Трагическую новость якобы сообщила ее коллега Лариса Долина. Представители различных СМИ начали обрывать телефон Примадонне, но она не брала трубку. Подобное совпадение заставило народ поверить в кончину Аллы Борисовны. Как позже выяснилось, артистка решила отдохнуть от мобильного, поэтому пропала с радаров.
А в 2016 году панику вызвали снимки, на которых супруг певицы Максим Галкин и ее дочь Кристина Орбакайте были запечатлены в черной одежде. Общественность подумала, что знаменитости скорбят после потери исполнительницы хита "Арлекино".
В 2019 году стало известно об отравлении Алибасова химическим веществом. Эта новость послужила поводом для распространения слухов, будто создатель группы На-На скончался в больнице.
Певцов не относится к числу активных пользователей соцсетей. Однажды длительное отсутствие звезды фильма "Бандитский Петербург" настолько встревожило журналистов, что они начали писать о его смерти. Когда до Дмитрия дошла соответствующая информация, он с юмором заявил, что будет жить долго
Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" в июне этого года отправился на отдых в Ялту. В тот период город столкнулся с серьезным наводнением из-за сильных ливней. Некоторые средства массовой информации внесли Жигунова в список утонувших.
В 2011 году появилась информация, будто Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, скончался при теракте в аэропорту Домодедово. Напомним, страшный инцидент произошел 24 января 2011 года.
Рэпера не раз хоронили из-за его "любви" к запрещенным веществам.
Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из российских знаменитостей скрывал свою свадьбу.
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