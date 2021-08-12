Иногда поклонники начинали бить тревогу из-за долгого отсутствия знаменитостей в соцсетях

В прессе не раз появлялась информация о смерти той или иной знаменитости. При этом оказывалось, что данная публичная личность пребывает в полном здравии и благополучии. Расскажем, кого из звезд относили к числу умерших.

Алла Пугачева





В 2007 году по Сети распространились слухи о смерти Пугачевой. Трагическую новость якобы сообщила ее коллега Лариса Долина. Представители различных СМИ начали обрывать телефон Примадонне, но она не брала трубку. Подобное совпадение заставило народ поверить в кончину Аллы Борисовны. Как позже выяснилось, артистка решила отдохнуть от мобильного, поэтому пропала с радаров.

А в 2016 году панику вызвали снимки, на которых супруг певицы Максим Галкин и ее дочь Кристина Орбакайте были запечатлены в черной одежде. Общественность подумала, что знаменитости скорбят после потери исполнительницы хита "Арлекино".

Бари Алибасов





В 2019 году стало известно об отравлении Алибасова химическим веществом. Эта новость послужила поводом для распространения слухов, будто создатель группы На-На скончался в больнице.

Дмитрий Певцов





Певцов не относится к числу активных пользователей соцсетей. Однажды длительное отсутствие звезды фильма "Бандитский Петербург" настолько встревожило журналистов, что они начали писать о его смерти. Когда до Дмитрия дошла соответствующая информация, он с юмором заявил, что будет жить долго

Сергей Жигунов





Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" в июне этого года отправился на отдых в Ялту. В тот период город столкнулся с серьезным наводнением из-за сильных ливней. Некоторые средства массовой информации внесли Жигунова в список утонувших.

Алексей Долматов





В 2011 году появилась информация, будто Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, скончался при теракте в аэропорту Домодедово. Напомним, страшный инцидент произошел 24 января 2011 года.

Рэпера не раз хоронили из-за его "любви" к запрещенным веществам.

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