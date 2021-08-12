Стал затворником: куда пропал актер Владимир Ильин

Стал затворником: куда пропал актер Владимир Ильин
Кадр из сериала "Государственная защита-3"
Вместе с супругой артист нашел себя в вере

Популярный российский и советский актер Владимир Ильин несколько лет назад часто радовал зрителей работами в кино. Некоторые режиссеры выбирали на роли только его – настолько им была по душе работа с артистом. Однако в позже киноработы с ним стали выходить все реже – вместо актерства Ильин нашел себя в служении Богу. 

Сейчас актеру уже 73 года. Вместе со своей супругой он живет в деревне в Истринском районе Подмосковья, рядом с Ново-Иерусалимским монастырем, который называет своим "местом спасения". Большую часть времени он занят работой при храме, свободное время посвящает рисованию, резке по дереву и чтению. Единственное, на что жалуется артист – не хватает бесед с умными людьми. 

"Вот бы заманить к себе моего соседа Сашу Феклистова. Правда, он все время на съемках", – рассказывал он "Экспресс газете". 

Иногда Владимир Ильин приезжал в Москву, чтобы выйти на сцену, но сейчас делать этого не может. Из-за болезни артист был прикован к постели. Только в последнее время ему стало полегче.

Актер признается, что всегда рад гостям: попить чай, поговорить о вере. А вот интервью давать он желанием не горит, да и жена не отпускает. В последнее время телевизионщики их только обманывали, из-за чего иметь с ними дел семейство не желает. 

Супруга Ильина – Зоя – тоже бывшая актриса. В свое время она участвовала в постановках Московского театра на Таганке, но сейчас является регентом церковного хора. Детей у них нет. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Вашингтон начал визовую войну против российских спортсменов

Наши именитые легкоатлеты не могут попасть на "Бриллиантовую лигу" в Юджин

Меры США против Белоруссии отрекошетят по Литве

Санкционный бумеранг прилетит прибалтийской республике еще до Нового года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей