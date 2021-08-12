Вместе с супругой артист нашел себя в вере

Популярный российский и советский актер Владимир Ильин несколько лет назад часто радовал зрителей работами в кино. Некоторые режиссеры выбирали на роли только его – настолько им была по душе работа с артистом. Однако в позже киноработы с ним стали выходить все реже – вместо актерства Ильин нашел себя в служении Богу.

Сейчас актеру уже 73 года. Вместе со своей супругой он живет в деревне в Истринском районе Подмосковья, рядом с Ново-Иерусалимским монастырем, который называет своим "местом спасения". Большую часть времени он занят работой при храме, свободное время посвящает рисованию, резке по дереву и чтению. Единственное, на что жалуется артист – не хватает бесед с умными людьми.

"Вот бы заманить к себе моего соседа Сашу Феклистова. Правда, он все время на съемках", – рассказывал он "Экспресс газете".

Иногда Владимир Ильин приезжал в Москву, чтобы выйти на сцену, но сейчас делать этого не может. Из-за болезни артист был прикован к постели. Только в последнее время ему стало полегче.

Актер признается, что всегда рад гостям: попить чай, поговорить о вере. А вот интервью давать он желанием не горит, да и жена не отпускает. В последнее время телевизионщики их только обманывали, из-за чего иметь с ними дел семейство не желает.

Супруга Ильина – Зоя – тоже бывшая актриса. В свое время она участвовала в постановках Московского театра на Таганке, но сейчас является регентом церковного хора. Детей у них нет.