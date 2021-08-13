Артистка нашла утешение в театральном искусстве

8 июля этого года Вера Алентова похоронила своего супруга – актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. Избранник звезды фильма "Москва слезам не верит" был упокоен на Новодевичьем кладбище. Актриса тяжело переживала утрату, но все-таки нашла в себе силы вернуться к работе.

В четверг, 12 августа, в театре имени Пушкина показали спектакль "Ложные признания", режиссером которого выступил Евгений Писарев. Алентова получила в нем одну из главных ролей. В постановке Вера Валентиновна играет госпожу Аргант.

В личном микроблоге одна из посетивших спектакль, женщина по имени Динара, поделилась своими впечатлениями от увиденного.

"Постановка Евгения Писарева "Ложные признания" по произведению автора Пьера Карле де Мариво получилась удивительно тонкая и ироничная одновременно", – написала она.

Пользовательница Сети поблагодарила режиссера за то, что он сумел раскрыть жизненную историю каждого персонажа. Также Динара обратилась к артистам, отметив, что те успешно воплотили на сцене все задумки Писарева.

Как уточняет 5-tv.ru, многих поклонников Алентовой возмутил тот факт, что она прервала траур по мужу и вышла в свет. Однако нетрудно догадаться – любимое дело помогает отвлечься от грустных мыслей. Вот и Вера Валентиновна решила не оставаться наедине со скорбью, а отдавать всю себя творчеству.

Журналисты "Комсомольской правды" отметили, что артистка после перенесенного заболевания и гибели мужа сильно похудела.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что во время прощания с Меньшовым Алентова скрывала лицо. Артистка надела солнечные очки и черную защитную маску.