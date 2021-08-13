Пришлось все состричь: Максакова облысела после пережитого стресса

Пришлось все состричь: Максакова облысела после пережитого стресса
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оперная дива тяжело перенесла смерть мужа

Мария Максакова в интервью для Ютуб-канала Doctor Style призналась, что смерть супруга, политика Дениса Вороненкова, сильно подкосила ее. Оперная дива пережила огромный стресс, из-за чего ее организм начал давать сбой.

Напомним, главная трагедия в жизни Максаковой произошла 23 марта 2017 года. В тот день Вороненкова застрелили в Киеве. После похорон мужа Мария долгое время не могла прийти в себя.

"У меня на нервной почве большая часть волос оставалась просто на подушке", – рассказала артистка.

В какой-то момент оперная дива поняла, что сохранять выпавшие волосы не имеет смысла. Поэтому она записалась к парикмахеру и все состригла накоротко. 

Максакова понимала, что люди, причастные к смерти Дениса, скорее всего захотят добраться и до нее. Под угрозой находился сын знаменитости и покойного политика Иван. Именно необходимость оберегать наследника заставила Марию вернуться к жизни.

По словам бывшей солистки Мариинского театра, со временем в ней проснулось жгучее желание показать общественности, что она смогла перешагнуть через все трудности и пойти вперед.

В 2016 году ради избранника певица отправилась на Украину. Этот поступок рассорил ее со знаменитой матерью, актрисой Людмилой Максаковой. Когда Мария вернулась обратно в Россию, то не смогла наладить отношения с родительницей.

Ранее оперная дива трогательно поздравила старшего сына, Илью, которого она родила от Владимира Тюрина. К слову, подросток, как и его родная сестра Людмила, не горит желанием общаться с матерью. 

Источник: Ютуб-канал Doctor Style ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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