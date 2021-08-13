Лидер ЛДПР считает, что телеведущий говорит про то, в чем не разбирается

Владимир Жириновский отреагировал на недавнее заявление Владимира Познера о том, что понятия "русский мир" не существует. Свое негодование лидер ЛДПР выразил в эфире Ютуб-канала "Соловьев LIVE".

Напомним, Познер выразил мнение, что никакого феномена российской диаспоры нет. Журналист считает – существует только русская иммиграция. Под этим понятием подразумеваются люди, которые покинули нашу страну и обосновались в других государствах. Владимир Владимирович уверен, что считать "своими" таких граждан нельзя.

Жириновский нелестно отозвался о телеведущем. В привычной для себя манере Владимир Вольфович окрестил Познера "подлецом".

"Он не понимает, он там не был никогда. Когда люди едут в другие страны – там действительно диаспора, община. Они там иностранцы?" – высказался политик.

К "русскому миру" Жириновский относит республики, которые в прошлом входили в состав Советского Союза – Украину, Казахстан, Грузию и так далее. Там на свет появилось огромное количество русских, и назвать их "чужаками" не поворачивается язык, передает Общественная служба новостей.

Ранее Жириновский гневно отреагировал на оскорбления дипломата из Азербайджана. Исфандияр Вагабзаде назвал россиян свиньями, которые попросту объедают жителей Республики. Владимир Вольфович заявил, что госдеятеля нужно привлечь к ответственности за подобные высказывания в адрес РФ.

В итоге МВД России запретил на 50 лет въезд на территорию нашей страны Вагабзаде и гражданину Казахстана Куата Ахметову, который распространял ролики антирусской направленности.