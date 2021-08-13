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Певицу Марину Максимову (более известная как МакSим) выписали из больницы. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на менеджера артистки.
На выписке знаменитость настояла сама, поскольку хотела поскорей встретиться со своей семьей.
"Боялась, что уже не сможет этого сделать", – пояснила Маргарита Соколова.
Напомним, новость об улучшении состояния МакSим появилась в начале недели. Артистка вышла из комы, в которой провела больше месяца. Сейчас ей предстоит продолжительная реабилитация.
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