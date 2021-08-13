МакSим столкнулась с серьезными последствиями памяти после болезни

МакSим столкнулась с серьезными последствиями памяти после болезни
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Выписанная из больницы звезда не может восстановить в голове некоторые моменты

Две недели назад Марина Максимова пришла в себя после тяжелейшей болезни – врачи вывели ее из комы. Накануне звезда выписалась из больницы, где провела больше месяца, сражаясь за жизнь. Проводы были громкими: собрались врачи, медсестры и волонтеры. Выздоровление певицы, которая находилась на грани жизни и смерти, стало настоящим чудом.

Представитель МакSим, менеджер Яна Богушевская рассказала, что исполнительница решила завершить лечение в домашних условиях под постоянным наблюдением медика. Артистка хотела поскорее обнять дочек, так как уже и не верила, что сможет это сделать. Впереди недели реабилитации и тренировок по ходьбе, которые Марине даются пока с тяжелым трудом.

Звезда столкнулась с тяжелыми последствиями после перенесенной болезни: ряд моментов она не может вспомнить.

"Марина почти не помнит или частично помнит отдельные события до комы -  к примеру, открытие своей школы и последний казанский концерт", – рассказала представительница артистки.

МакSим назначен крайне детальный план по восстановлению здоровья, который займет у нее несколько месяцев. Это и дыхательная гимнастика, которую врачи назначают практически всем переболевшим коронавирусом в средней и тяжелой форме, и физиотерапия. Дышать Марине пока что тяжело. Медики же ей говорят, что нужно стараться не кашлять.

МакSим уже успела поделиться первым постом после успешного выздоровления, рассказав, что провела в коме, по собственным ощущениям, всего лишь пару дней. Исполнительница не могла поверить, что процесс растянулся на недели. Максимова обратилась к поклонникам со словами благодарности за поддержку после того, как ее перевели в обычную палату.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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