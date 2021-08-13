Тиктокерша обвинила представителей певицы во лжи

Между Ларисой Долиной и Валей Карнавал разразился новый скандал. В СМИ появились сообщения о "мести" звезды "ТикТок", которая якобы попросила у артистки билеты на ее шоу "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в первом ряду и не пришла. Восходящая певица решила прокомментировал разразившийся скандал.

Карнавал объяснила, что представители Долиной сами с связались с ее командой и пригласили на спектакль, что немало поразило знаменитость. Однако звезда соцсетей сочла, что намерения артистки были искренние. Ведь, по ее словам, между ней и Долиной нет никакой вражды, весь скандал раздули в Сети.

Карнавал добавила, что собиралась пойти на шоу, но накануне ее начали атаковать журналисты, пытаясь узнать, правда ли это или нет. Валя пояснила, что представители Долиной звали работников СМИ на шоу с фразой, что готовится примирение двух знаменитостей. Именно поэтому Карнавал решила никуда не ходить.

"Но они пошли дальше и дали комментарий одному из изданий, что якобы это мы сами выпросили билеты и после "кинули" их и не пришли", – добавила блогер.

Напомним, на шоу Максима Галкина "Музыкалити" в апреле этого года Долина устроила скандал. Артистка заявила, что не понимает, как Карнавал может выступать на сцене без соответствующего образования. По ее мнению, таким людям можно петь лишь на кухне. В итоге певица умоляла Галкина отпустить ее и разрешить покинуть студию передачи.