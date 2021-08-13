Актер из "Вавилонской башни" умер из-за последствий коронавируса

Артист не успел дожить до 86 лет

Известный латиноамериканский актер Тарсизио Мейра, который запомнился поклонникам по своим ролям в местных мыльных операх, в том числе "Вавилонской башне", скончался накануне из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. Артист ушел из жизни в 86-летнем возрасте.

Артист попал в реанимационное отделение неделю назад вместе со своей 86-летней супругой. Несколько дней спустя он скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, передает "МИР24".

Смерть звезды впоследствии подтвердил личный ассистент Мейры, а также члены семьи актера, отмечает источник.

 

Источник: Quem ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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