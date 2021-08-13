Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Известный латиноамериканский актер Тарсизио Мейра, который запомнился поклонникам по своим ролям в местных мыльных операх, в том числе "Вавилонской башне", скончался накануне из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. Артист ушел из жизни в 86-летнем возрасте.
Артист попал в реанимационное отделение неделю назад вместе со своей 86-летней супругой. Несколько дней спустя он скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, передает "МИР24".
Смерть звезды впоследствии подтвердил личный ассистент Мейры, а также члены семьи актера, отмечает источник.
На Западе ищут повод увеличить присутствие иностранных войск в Прибалтике
Властям Страны восходящего солнца в Америке не рекомендуют крепко спать, поскольку у их соседней якобы есть территориальные претензии