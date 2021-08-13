Бракоразводный процесс звездной пары в самом разгаре

В СМИ не стихают обсуждения вокруг дележа имущества, последовавшего после заявления о разводе Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Журналисты приписывают каждой из сторон желание любой ценой лишить бывшую любовь средств и общего нажитого. По словам представителя Ивана Телегина, судебные разбирательства до сих пор продолжаются.

Как отметила юрист Марианна Мировая, представляющая в суде интересы Телегина, судебное заседание отложено до начала октября. В настоящее время сторона спортсмена занята составлением запросов и сбором необходимых доказательств.

Прежние рассмотрения были отклонены за недостаточностью собранных доказательств. Бывший муж исполнительницы, отмечает источник, претендует на доходы Пелагеи, которые она получила за трехлетний период в браке во время своих выступлений и съемок.

Сторона исполнительницы же заявляет, что Телегин нацелен и на 85-миллионную квартиру, в приобретении которой не принимал никакого участия. Пелагея заявляла, что недвижимость куплена на средства ее мамы, которая занимает продюсерское кресло в одноименном коллективе "Пелагея". Телегина же обвиняли в оформлении "припрятанного" особняка в Барвихе за 180 млн рублей на родственников, однако, заявляет Мировая, ничего пока не доказано.

"Пелагея не отсудила и не забрала себе еще никакого имущества, этот процесс разбирательства еще продолжается. То, что Иван переписывал имущество на родственников в браке – также неправда!" — возмутилась юрист.



При этом, отметила Мировая, у бывших супругов в целом нормальные отношения – Иван без всяких ограничений видится с дочерью.