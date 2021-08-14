Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Совсем недавно семье покойного Алексея Баталова удалось титаническими усилиями адвокатов добиться возврата собственной недвижимости, которую, как считают в общественных кругах, незаконно присвоили себе Наталья Дрожжина вместе с юристом Михаилом Цивиным.
Если правоохранители докажут вину скандальной пары в истории с наследством покойного артиста, то им светит уже срок. Накануне Цивин выступил в эфире "Прямого эфира", где заявил, что готов сполна понести наказание в случае доказательства его причастности.
Однако адвокат заявляет, что невиновен и непричастен к истории с наследством, как и его супруга Наталья Дрожжина. Цивин считает, что все слова Гитаны Леонтенко не соответствуют действительности.
"Я ни в чем невиновен. Я увидел заключение экспертизы. Все ее подписи действительны. Она лжет или ошибается, либо заблуждается – у человека ее возраста есть на такое право", – высказался Цивин.
После возврата имущества Гитана с облегчением заявила, что благодарна всей команде адвокатов, оказавших ей и ее дочке помощь – теперь Мария Баталова может заниматься любимым творчеством, а ее мама может "умирать спокойно". Однако один из знакомых семьи Баталовых заявляет, что Цивин с Дрожжиной не прекратили "разграблять" семью – сдают в аренду их гараж и квартиру, при этом коммунальные услуги висят на Марии Баталовой.
Баталов скончался в 2017 году в 88-летнем возрасте. Артиста похоронили на Преображенском кладбище рядом с могилой мамы. В прошлом году вдова покойного актера обвинила пару в обманном завладении ее имуществом и средствами на счетах в банках.
Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке
Властям Страны восходящего солнца в Америке не рекомендуют крепко спать, поскольку у их соседней якобы есть территориальные претензии