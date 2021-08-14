Киркоров устроил погром в ресторане за границей

Киркоров устроил погром в ресторане за границей
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Музыканты от души повеселились и спели на фоне груды с осколками

Филипп Киркоров не перестает удивлять поклонников  – и не только в творчестве, где решил расширить границы и попробовать силы с яркими представителями молодежи в записи материала, но и в реальности. Правда, некоторые привычки Киркорова неизменны – артист, как и раньше, любит отдыхать в Греции.

В этот раз певец решил побаловаться, устроив небольшое представление в одном из ресторанов на Крите. В компании артиста оказался Джиган. Однако никакого намека на респектабельный отдых не присутствует. На этот раз звезды вели себя как дети, радостно бросая тарелки на пол.

В итоге в помещении был устроен настоящий погром. Джиган уже успел опубликовать в своем "Сториз" кадры с посиделок, которые закончились битьем посуды. Артисты, кстати, успели попасть на фото еще по пути в ресторан.

"У нас сегодня звездная вечеринка", – заявил Киркоров перед безудержным весельем.

В какой-то момент Киркоров начал бить посуду, а затем к нему присоединился Джиган. На одном из кадров можно увидеть, как музыкант берет уже не по одной, а сразу с десяток тарелок в стопку, которые с громким звуком разбиваются о пол. Эстафету ему передал Филипп – певец, кажется, уже вдоволь повеселился и отправился исполнять для друзей свои давние хиты.

Супруга рэпера Оксана Самойлова заявила, что все прошло ровно так, как нужно.

 "Так надо, если что. Это не мы придумали", – написала Оксана на свой странице в "Инстаграм".

В конце звездного номера можно увидеть, как Киркоров исполняет "Жестокую любовь" в зрительном зале у битой посуды, а Джиган продолжает швырять ему под ноги тарелки.

Не так давно Джиган с женой раздарил деньги своим дочкам в честь праздника.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость289000
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быдло
Гость296709
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ой, тоже мне погром - 2 тарелки аккуратно в сторону кинули. курам на смех
Grumbler
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Быдло повеселилось.
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