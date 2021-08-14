Собчак с издевкой ответила оскорбившему ее Прилучному

Собчак с издевкой ответила оскорбившему ее Прилучному
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезда задалась философским вопросом "как дальше жить"

Телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо высказывания Павла Прилучного о том, что он не уважает ни ее, ни журналиста Юрия Дудя. Актеру она решила ответить на своей странцие в соцсетях.

Напомним, ранее Павел Прилучный заявил, что не видит смысла в интервью, поэтому ни к Собчак, ни к Дудю он никогда не пойдет. Более того, в творчестве журналистов он смысла не видит.

В Инстаграм-сториз Ксения ответила артисту с издевкой. Она прикрепила скрин новости, прокомментировав заявления Прилучного.

"Как теперь жить дальше? Пойду повешусь пожалуй", – написала она (орфография и пунктуация сохранены – прим. редакции).

Павел Прилучный старается не подпускать журналистов к своей личной жизни – особенно после развода с Агатой Муцениеце. Во время брака артисты вместе вели блог в интернете, посвященный семейным будням, а после окончания отношений актер совсем перестал рассказывать публике о личном. 

Сейчас он состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Поклонники семейной пары Прилучный-Муцениеце обвиняют актрису в том, что именно она стала третим лицом, вмешавшимся в брак между знаменитостями. 

Психологи положительных прогнозов на союз между Павлом и Мирославой не делают. Специалисты полагают, что их паре грозит расставание.  

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость287687
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На мясобойню ее, не знает как жить! Любимый колбасный деликатес для татарина - это конская колбаса, татары, пож. не обижайтесь.
ГостьА
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"Звезда" в своей роли. Никчемная, любимое занятие-свары по любому поводу. С кем угодно и когда угодно.
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