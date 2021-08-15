Долгожданное счастье: Арзамасова опубликовала первое фото со своим малышом

Долгожданное счастье: Арзамасова опубликовала первое фото со своим малышом
Елизавета Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
26-летняя звезда родила накануне первенца

Звезда российского кино Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками радостным событием: наконец-то она стала мамой. Малыш появился на свет только 14 августа. Счастливая артистка уже  разделила счастье с супругом Ильей Авербухом, который успел подержать новорожденного на руках.

На опубликованном кадре можно заметить, как счастливая супружеская пара с счастьем в глазах рассматривает малыша. Сама Лиза прислонилась к своим любимым.

В ветке комментариев под опубликованным постом набрались уже тысячи обращений с поздравлениями – все желают семье счастья и крепкого здоровья. Присоединились к поздравляющим пользователям знаменитости – в комментариях отметилась и именитая фигуристка Евгения Медведева. 

"Счастье", – написала Арзамасова.

Не так давно Елизавета рассказала о том, как была счастлива во время беременности – супруг постоянно находился рядом, отдавая всю свою любовь и заботу. Будущая мама ни в чем не испытывала нужды и находилась в хорошем настроении. Кстати, для самой знаменитости ребенок стал первым, а у Авербуха уже есть наследник, родившийся в браке с Ириной Лобачевой.

Знакомство Авербуха с Арзамасовой произошло еще 11 лет назад – тогда будущей звезде было всего пятнадцать лет. В то время Елизавета смогла принять участие в ледовом шоу, спродюсированное Авербухом. Звездная пара не спешит раскрывать подробности о своих отношениях – неизвестно, когда у обоих появились чувства.

Сама Арзамасова частенько признавалась, что Илья ее привлек своим творчеством, а позднее она увидела в нем мужчину. Роман же был тщательно скрываем от общественности и журналистов – об их отношениях стало известно лишь в 2020 году.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость290306
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Гошка Малков пачкун недоношеный одень <цензура> юбку не позорь штаны сплетник где ты умственно ущербный видишь звезду астроном <цензура>**в лизни в очко <цензура> с её престарелым трахарем
М
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красивая дама но вышла замуж за старого еврея,увы
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