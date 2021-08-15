26-летняя звезда родила накануне первенца

Звезда российского кино Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками радостным событием: наконец-то она стала мамой. Малыш появился на свет только 14 августа. Счастливая артистка уже разделила счастье с супругом Ильей Авербухом, который успел подержать новорожденного на руках.

На опубликованном кадре можно заметить, как счастливая супружеская пара с счастьем в глазах рассматривает малыша. Сама Лиза прислонилась к своим любимым.

В ветке комментариев под опубликованным постом набрались уже тысячи обращений с поздравлениями – все желают семье счастья и крепкого здоровья. Присоединились к поздравляющим пользователям знаменитости – в комментариях отметилась и именитая фигуристка Евгения Медведева.

"Счастье", – написала Арзамасова.



Не так давно Елизавета рассказала о том, как была счастлива во время беременности – супруг постоянно находился рядом, отдавая всю свою любовь и заботу. Будущая мама ни в чем не испытывала нужды и находилась в хорошем настроении. Кстати, для самой знаменитости ребенок стал первым, а у Авербуха уже есть наследник, родившийся в браке с Ириной Лобачевой.

Знакомство Авербуха с Арзамасовой произошло еще 11 лет назад – тогда будущей звезде было всего пятнадцать лет. В то время Елизавета смогла принять участие в ледовом шоу, спродюсированное Авербухом. Звездная пара не спешит раскрывать подробности о своих отношениях – неизвестно, когда у обоих появились чувства.

Сама Арзамасова частенько признавалась, что Илья ее привлек своим творчеством, а позднее она увидела в нем мужчину. Роман же был тщательно скрываем от общественности и журналистов – об их отношениях стало известно лишь в 2020 году.