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Советский и российский актер Владимир Меньшов скончался ровно 40 дней назад – 5 июля артист ушел из жизни. Пожилой организм не смог победить тяжелые последствия, вызванные коронавирусной инфекцией. Меньшова похоронили на территории Новодевичьего кладбища рядом с Гурченко, Шаляпиным, Жванецким и Лановым.
На 40-й день снимками с могилы мэтра поделилась экс-сотрудница "Ленфильма" Ирина Павлова, которая явилась в этот день на кладбище, чтобы почтить память народного артиста. Фотографией с места захоронения она поделилась в социальных сетях.
Могила народного артиста, как и прежде, утопает в цветах, усыпанная розами. Выглядит вполне аккуратной - за местом погребения следят. Можно заметить и виднеющиеся кресты у могил Ланового с Жванецким. Пока что оградки отсутствуют.
Сама вдова покойного артиста Вера Алентова, несмотря на выпавшую долю, смогла найти в себе силы для возвращения на сцену. Женщина не так давно выступала в театральном спектакле "Ложные признания". За мгновенное погружение в работу звезда удостоилась гневной критики в социальных сетях от комментаторов, которые, как обычно, разбираются в нравственных устоях и тонкостях душевной организации детальнее любого адепта.
Сама Алентова позднее пояснила, комментируя выпады в Сети, что не стала держать траур и отказываться на этот период от работы, чтобы поскорее справиться с выпавшим горем, передает "Комсомольская правда".
Ранее "Утро.ру" рассказывало об актерах, скончавшихся из-за последствий коронавируса в 2021 году.
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