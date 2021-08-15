Журналист уверен, что звезда стала заложницей нынешнего времени

Известный музыкальный критик Сергей Соседов, недавно отпраздновавший свои 53 года, поделился мыслями по поводу российской эстрады. Не обошел стороной журналист и Аллу Пугачеву, посочувствовав ей за широкую медийность, с которой сегодняшний артист не может не считаться, чтобы оставаться в поле внимания.

Сергей заявил, что ему искренне жаль Примадонну, за постоянные инстаграм-эфиры ее супруга – Галкин часто выкладывает видео с Аллой без грима, Аллой в халате и Аллой в тапочках. Однако, рассуждает журналист, на то есть и спрос.

"Не вижу ее счастливой! Больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву. Вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается", – высказался Соседов.



Соседов помнит еще те моменты, когда раскрытие подробностей о жизни публичной персоны считалось крайне непристойным моментом, которого все старались избежать. К примеру, в одном из выпусков журнала "Смена" 41-летней давности полтора разворота посвящено интервью с Аллой – в основном все строится на ответах на вопросы от читателей о ее творческих планах. А редактор не стал указывать, что супруг Пугачевой решил снять с ней фильм в главной роли – в тексте указано, что артистка снимется в картине режиссера Александра Стефановича.

"Нельзя было писать ничего о мужьях! Это было не принято", – рассказал Сергей.

Увы, когда-то прочно действовавший в журналистской и звездной этике принцип канул в прошлое. Однако критик напомнил, что винить тут следует всех.



"Это проблема всех людей, попавших в эпоху гаджетов и социальных сетей. Сотни каналов с эфиром – показывать нечего. Серьезный контент требует ресурсов и затрат, дорогой и долгой подготовки. Заполнять нужно сразу. А тишина еще дороже. Вот и артисты попали в точно такие же условия – они должны поддерживать, наполнять эфирное пространство хоть чем-нибудь!", – объяснил Сергей.

Ранее племянник Пугачевой поделился подробностями своих отношений со звездной тетей.