Фигурист подтвердил, что на свет появился его второй сын

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух, хоть и скрывали долго свои отношения, рождение общего сына решили предать огласке сразу после его появления на свет. Знаменитый фигурист прокомментировал журналистам счастливую новость.

По его словам, новоиспеченная мама чувствует себя прекрасно. Авербух сообщил, что у него родился сын – 53 см, 3800 граммов. Спортсмен назвал малыша "настоящим богатырем".

Фигурист также признался, что крайне счастлив пополнением в семействе. Впрочем, пока радостные родители не дали крохе имя. По словам Авербуха, они хотят подождать пару дней и посмотреть на малыша, чтобы понять, какое имя ему больше подходит.

Любопытно, что долго пробыть с семьей Авербух не смог. Он уже улетел в Нижний Новгород, где должно состояться его шоу в честь юбилея города.

Накануне, Арзамасова опубликовала в "Инстаграм" трогательное семейное фото, сообщив тем самым о рождении первенца. У Авербуха есть старший сын от прошлого брака Мартин.

Авербух и Арзамасова познакомились, когда актрисе было всего 15 лет. Пара не раскрывает деталей, когда между ними завязался роман. В конце 2020 года артистки и фигурист связали себя узами брака.