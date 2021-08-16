Представителю СМИ напомнили, что артист входит в черный список Незалежной

Украинские интернет-пользователи раскритиковали своего соотечественника, телеведущего Владимира Остапчука, из-за совместной фотографии с Филиппом Киркоровым.

Некоторое время назад представители СМИ из Незалежной обратили внимание на тот факт, что во время отдыха на Крите Остапчук и его супруга пообщались с королем российской эстрады. Владимира настолько обрадовала данная встреча, что он не удержался, выложив несколько снимков и видео с Киркоровым в разделе "сторис". В конце телеведущий поблагодарил Филиппа Бедросовича за прекрасное времяпровождение.

Украинские журналисты напомнили, что исполнитель хита "Единственная моя" входит в черный список страны. 12 августа текущего года Киркорову запретили въезд на территорию Украины. Это ограничение будет действовать три года.

Под последней публикацией Владимира в "Инстаграм" пользователи Сети выразили свое негодование из-за его фото с российским артистом.

"Володя, а что там с Киркоровым? Не стыдно?", "Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан-вокзал-Россия", "Недостойный поступок", – прокомментировали недовольные подписчики.

Сам Остапчук не стал отвечать на критику.

Ранее появилась информация о том, что Киркоров устроил погром в ресторане за границей. Компанию певцу составил рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган.