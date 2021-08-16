Гимнастки могли успеть закопать топор войны

Грузинский и российский телеведущий Отар Кушанашвили высказался о недавней ссоре между спортсменками Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой. Своим мнением он поделился в эфире собственного Ютуб-шоу "Каково?!".

Все началось с того, что Утяшева прокомментировала поражение российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских Играх в Токио. Супруга комика Павла Воли отметила, что израильтянка Линой Ашрам была достойна победы. Данное заявление Кабаевой не понравилось. Алина напомнила, что Ляйсан ни разу не приносила стране медали. По мнению олимпийской чемпионки 2004 года, телеведущая не имеет права что-либо говорить по этому поводу.

Кушанашвили считает, что Кабаева сильно унизила свою бывшую подругу. В прошлом спортсменки поддерживали теплые отношения.

"Ляйсан была поставлена на колени. Я понимаю, что этим дело не ограничится", – прокомментировал журналист.

По его мнению, ситуация между девушками разрешиться только в том случае, если Ляйсян извинится за высказывание. Отар предположил, что после скандала Утяшева уже позвонила Кабаевой, не исключая, что известные гимнастки закопали топор войны, забыв обо всех разногласиях.

Ранее Ксения Собчак узнала, сколько стоит наряд Алины из недавнего видео. Напомним, спортсменка вышла на связь в эфире передачи "60 минут". Кабаева высказалась о засуживании российских гимнасток на Олимпиаде. Многие обратили внимание на внешний вид знаменитости, придя к выводу, что она похорошела.