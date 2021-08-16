Журналист отказался воспринимать всерьез прозвучавшее в его адрес заявление

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обвинения скандального адвоката Эльмана Пашаева, заявившего о том, что журналист испытывает неприязнь к азербайджанцам из-за супружеской измены. Ютубер сообщил, что находится в прекрасных отношениях со всеми женами.

Ранее Пашаев заявил, что супруга Соловьева, женщина армянского происхождения, якобы изменила мужу с азербайджанцем, сделав выбор в пользу "сильного мужчины". Именно это, полагает адвокат, и стало причиной некой неприязни, обрушившейся со стороны ведущего на азербайджанцев.

"Ее любовником был азербайджанец. Ну зачем он обижается? Его жена определила, что азербайджанец как мужчина лучше. Ну его жена лучше определила. Зачем обижаться? Это ее выбор. Это демократия", – выдал Пашаев.

Позднее ведущий отреагировал на странное заявление, указав, что никогда не сталкивался с супружеской изменой. Более того, у него замечательные отношения со всеми бывшими женами, пишет URA.ru.

"Пашаев несчастный человек, это очень смешно", – заявил известный телеведущий в беседе с журналистами.

Как отмечает источник, Владимир Соловьев был женат трижды. Сейчас он состоит в двадцатилетнем браке с Эльгой Сэпп, предположительно, имеющей эстонские и немецкие корни.

Ранее бывший полномочный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде назвал русских "свиньями", отвечая на нелестные высказывания российского политика Владимира Жириновского о гражданах постсоветской республики. Позднее официальные представители Баку сообщили, что Вагабзаде был отстранен от должности за недочеты, допущенные на посту, и не представляет никакие государственные органы.