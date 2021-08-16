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Актриса Ольга Шукшина, одна из дочерей Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, почему их отношения с сестрой Марией нельзя назвать теплыми. Откровения артистки прозвучали в эфире передачи "Судьба человека".
Ольга призналась – ей не хватало защиты со стороны старшей сестры. Когда она боролась с комплексами и прочими трудностями, Мария не протянула руку помощи.
Кроме того, артистка испытывала зависть к родственнице.
"Она всегда была более красивой и симпатичной девушкой. Я такой больше колобок", – отметила Шукшина.
По словам Ольги, в семье ей была отведена роль изгоя. Актриса отметила – характером Мария похожа на их именитую мать. Звезда фильма "Елки" отличается целеустремленностью и более холодным сердцем.
Шукшиной-младшей было обидно слышать от родительницы, что Марию она любит больше, чем ее. При этом артистка уверена – Лидия Николаевна могла бы одинаково одарить заботой и вниманием всех своих наследниц.
Ольга высказалась о том, что ее мать не желает общаться со своей первой дочерью Анастасией от актера Вячеслава Воронина. Актриса заявила – они не поддерживают связь на протяжении уже 60 лет. Примечательно, что и Мария не горит желанием контактировать со старшей сестрой.
Как бы Шукшина-младшая не пыталась уговорить родственниц восстановить отношения с Анастасией, у нее ничего не выходит.
Ранее друг Василия Шукшина намекнул на неверность Федосеевой в браке.
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