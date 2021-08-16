Артисту все труднее и труднее найти работу

Некоторое время назад актер Анатолий Пашинин переехал из России на Украину. С тех пор жизнь звезды сериала "Грозовые ворота" сильно изменилась. В личном аккаунте на "Фейсбук" артист рассказал, через что ему приходится проходить.

Пашинина возмущает тот факт, что многие лезут к нему с непрошенными советами, предлагая устроиться охранником или работником завода. К слову, после переезда на Украину Анатолий перестал получать предложения о съемках в кино. В РФ его теперь считают предателем, а отношения с властями Незалежной оставляют желать лучшего.

"Семь лет (из них год войны и семь месяцев нуля) я и так в постоянном поиске работы", – признался артист.

Он заявил, что любая черная работа, которую ему поручают, радует даже больше, чем роль в какой-то кинокартине.

Отправиться за границу Пашинин не может, так как является военнослужащим на Украине. Анатолий объяснил – если он ослушается и попытается уехать в одну из заграничных стран, то ему грозит тюремное заключение.

Актер с сожалением отметил, что последнее время найти даже самую тяжелую работу становится все труднее. Пашинину часто припоминают его военное прошлое. Напомним, он активно выступал в поддержку Евромайдана. Анатолия называют "карателем" и грозятся отомстить ему.

"К сожалению, даже "чёрную" работу найти всё сложнее: тут и обещание опустить мне, "карателю", на голову плиту на стройках, и простое желание посмеяться над "так ему и надо, герою ***, пусть **** идёт кому он *****", – написал он.

Подробнее о том, как сложилась судьба артиста – в материале "Утро.ру".