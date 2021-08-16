Пианистка вспомнила, что в свое время работа так же спасла Джигарханяна

Несколько дней назад Вера Алентова сыграла в спектакле "Ложные признания", который показали на сцене театра имени Пушкина. Многие поклонники раскритиковали актрису за то, что она так быстро прервала траур по супругу Владимиру Меньшову. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская встала на защиту звезды фильма "Москва слезам не верит".

Напомним, со дня смерти Меньшова прошло чуть больше месяца. Легендарного режиссера не стало 5 июля 2021 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Цымбалюк-Романовская отметила – когда Армен Борисович потерял дочь в 1987 году, ему посоветовали найти утешение в любимой работе. Джигарханян так и поступил. Благодаря этому артист смог быстрее прийти в себя после тяжелой утраты.

Виталина считает, что Алентова поступила правильно, когда приняла решение вернуться в театр. По мнению пианистки, таким образом Вера Валентиновна отдает дать памяти покойному супругу. Ведь при жизни сценарист хотел, чтобы избранница чаще радовала общественность, появляясь на сцене или в кино, передает "Вечерняя Москва".

"Только аморальные люди могут ее оскорблять за выход на сцену. Ведь потеря близкого – это такая трагедия и боль, что самому умереть хочется", – высказалась Цымбалюк-Романовская.

В заключение пианистка заявила – она прекрасно понимает, что происходит на душе у Веры Валентиновны, ведь тоже похоронила близкого человека.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что после смерти мужа Алентова сильно изменилась внешне.