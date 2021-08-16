Певицу даже не сразу узнали

Кристина Орбакайте вместе со своим мужем Михаилом Земцовым отдыхает в Греции. В личном микроблоге артистка периодически публикует яркие фотографии в купальнике. Однако недавно в Сеть попал снимок, на котором певица выглядит немного иначе.

Фотографию Орбакайте показал Телеграм-канал "НеМалахов". По всей видимости, кадр был сделан папарацци исподтишка. На снимке Кристина запечатлена рядом с избранником. Супруги по колено зашли в море, готовые окунуться в воду.

Дочь Аллы Пугачевой выбрала раздельный купальник с цветочным принтом. На голову она надела кепку без верха, а глаза спрятала за солнечными очками. На фото можно заметить небольшой живот у знаменитости. Скорее всего Орбакайте выбрала неудачную позу, из-за чего ее фигура перестала быть похожей на "инстаграмную".

"Не сразу узнали", – отметили владельцы Телеграм-канала.

Стоит отметить, что пару дней назад Кристина поделилась с подписчиками фотографией в бикини. На снимке живот звезды был настолько плоским, что у нее даже выступали ребра.

Тогда пользователи Сети завалили певицу комплиментами. Их восхитило то, что в 50 лет Орбакайте выглядит как молодая девушка.

"Кристина, красоточка!! Фигура, купальник, шик!!", "Шикарная!", "Сколько лет этой девочке??? 20?!", "Сексуальная блондинка", – прокомментировали подписчики.

Ранее стало известно о том, что Борис Моисеев внес в список наследников своего состояния Орбакайте.