В Сети появился честный снимок Орбакайте на отдыхе

В Сети появился честный снимок Орбакайте на отдыхе
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певицу даже не сразу узнали

Кристина Орбакайте вместе со своим мужем Михаилом Земцовым отдыхает в Греции. В личном микроблоге артистка периодически публикует яркие фотографии в купальнике. Однако недавно в Сеть попал снимок, на котором певица выглядит немного иначе.

Фотографию Орбакайте показал Телеграм-канал "НеМалахов". По всей видимости, кадр был сделан папарацци исподтишка. На снимке Кристина запечатлена рядом с избранником. Супруги по колено зашли в море, готовые окунуться в воду.

Дочь Аллы Пугачевой выбрала раздельный купальник с цветочным принтом. На голову она надела кепку без верха, а глаза спрятала за солнечными очками. На фото можно заметить небольшой живот у знаменитости. Скорее всего Орбакайте выбрала неудачную позу, из-за чего ее фигура перестала быть похожей на "инстаграмную".

"Не сразу узнали", – отметили владельцы Телеграм-канала.

Стоит отметить, что пару дней назад Кристина поделилась с подписчиками фотографией в бикини. На снимке живот звезды был настолько плоским, что у нее даже выступали ребра.

Тогда пользователи Сети завалили певицу комплиментами. Их восхитило то, что в 50 лет Орбакайте выглядит как молодая девушка.

"Кристина, красоточка!! Фигура, купальник, шик!!", "Шикарная!", "Сколько лет этой девочке??? 20?!", "Сексуальная блондинка", – прокомментировали подписчики. 

Ранее стало известно о том, что Борис Моисеев внес в список наследников своего состояния Орбакайте. 

Источник: Телеграм-канал "НеМалахов" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Инна
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Выглядит на 50 лет ,как и другие 50 летние , и более 3 родила ,чего стесняться
Инга
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Есть такое современное слово *Фотошоп*
Россиянин
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Вижу сутулую старушку, чуть ли не горбатую. Про фигуру вообще говорить не приходится. Напялив мини-купальник девочкой не станешь.
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