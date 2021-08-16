Болезнь серьезно сказалась на фигуре певицы

Несколько дней назад погруженные в мир шоу-бизнеса россияне наконец-то смогли вздохнуть спокойно. Стало известно, что тяжелобольной певице Марине Абросимовой полегчало и ее даже отпустили домой. Сегодня, 16 августа, артистка сама вышла на связь и поделилась первыми снимками после тяжелого недуга.



В разделе "Истории" на своей страничке в соцсети "Инстаграм" МакSим опубликовала фотографию с цветами. Знаменитость положила роскошный букет себе на живот.

Лицо артистки в объектив не попало. Подробно можно рассмотреть только ногу исполнительницы хитов "Нежность", "Знаешь ли ты" и других. Стоит отметить, что невооруженным глазом видно: Марина серьезно потеряла в весе – ее ноги очень сильно похудели. Как в целом выглядит любимица миллионов, пока остается загадкой. Судя по всему, Абросимова еще не готова публиковать фотографии в полный рост и с лицом.

Любопытно, что артистка решила выложить в социальную сеть снимок букета от коллеги по звездному цеху. Шикарные цветы Марине подарил знаменитый телеведущий Дмитрий Борисов.

Напомним, о том, что Абросимова пошла на поправку, стало известно 13 августа. Тогда доктора согласились выписать Марину из больницы. При этом певица сама настояла на продолжении лечения дома, в окружении родных стен. Из-за тяжелой болезни знаменитость провела в коме больше месяца.