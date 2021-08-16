Долгие годы последнее пристанище артиста выглядело весьма скромно

Известного российского актера Валерия Золотухина не стало восемь лет назад. У знаменитости осталось немало почитателей, однако чтобы посетить место упокоения звезды нужно отправиться в далекое алтайское село. Любопытно, что только спустя несколько лет на могиле Золотухина появился достойный его таланта памятник.



Впрочем, судя по всему, родные звезды знаменитых фильмов "Бумбараш", "Интервенция", "Иван Васильевич меняет профессию" и других не зря так долго ждали. Оказалось, что честь создать памятник для выдающегося артиста выпала прославленному Колыванскому камнерезному заводу. Именно здесь 170 лет назад была выполнена Царица ваз.

Теперь место захоронения Валерия Золотухина украшено большим каменным крестом. Могилу также обнесли мощным камнем.

Могила Валерия Сергеевича находится на территории сельского храма. Золотухин всегда с теплотой в сердце вспоминал о родном селе Быстрый Исток. Именно благодаря ему там появился храм Покрова Богородицы, где, когда пришло время, был захоронен прах артиста.

До августа 2021 года место захоронения знаменитости выглядело весьма скромно. Могила представляла собой небольшой холмик с деревянным крестом, отмечает издание "Телепрограмма".

К слову, недавно возлюбленная Золотухина Ирина Линдт опубликовала кадры с сыном покойного артиста Иваном.