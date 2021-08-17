Мужчина признался в аферах

В громком деле Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, подозреваемых к присвоению имущества покойного Алексея Баталова, все никак не могут поставить точку. Дело в том, что постоянно появляются новые подробности деяний супругов. Так, накануне нотариус актрисы и адвоката Дмитрий Бублий дал признательные показания.

В эфире передачи "Пусть говорят" выяснилось, что Бублий проходит как фигурант уголовного дела, совершенного в особо крупном размере. Также Дмитрий обвиняется в злоупотреблениях своими полномочиями.

Представитель Следственного комитета Юлия Иванова сообщила – в квартире нотариуса провели обыск. В итоге мужчина признался, что подтверждал подлинность документов, предоставленных Цивиным и Дрожжиной, без присутствия вдовы Баталова Гитаны Леонтенко и его дочери Марии.

Бублий откровенно рассказал о манипуляциях скандально известных супругов. Суд уже избрал меру пресечения для нотариуса – для него под запретом окажутся некоторые действия. При этом расследование продолжается.

Супруга звезды кинокартины "Москва слезам не верит" подтвердила, что ни разу не встречалась с Дмитрием. Леонтенко добавила – она не подписывала никаких бумаг в присутствии мужчины.

Гитана Аркадьевна поблагодарила прокуратуру за хорошую работу и отметила, что теперь может не переживать за судьбу наследства супруга. Ведь правоохранительные органы делают все, чтобы наказать виновных и удовлетворить запросы потерпевшей стороны.

Ранее стало известно о том, что Цивин обвинил вдову Баталова во лжи.