Расследование продолжается: нотариус дал показания против Цивина и Дрожжиной

Расследование продолжается: нотариус дал показания против Цивина и Дрожжиной
Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина признался в аферах

В громком деле Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, подозреваемых к присвоению имущества покойного Алексея Баталова, все никак не могут поставить точку. Дело в том, что постоянно появляются новые подробности деяний супругов. Так, накануне нотариус актрисы и адвоката Дмитрий Бублий дал признательные показания.

В эфире передачи "Пусть говорят" выяснилось, что Бублий проходит как фигурант уголовного дела, совершенного в особо крупном размере. Также Дмитрий обвиняется в злоупотреблениях своими полномочиями.  

Представитель Следственного комитета Юлия Иванова сообщила – в квартире нотариуса провели обыск. В итоге мужчина признался, что подтверждал подлинность документов, предоставленных Цивиным и Дрожжиной, без присутствия вдовы Баталова Гитаны Леонтенко и его дочери Марии.

Бублий откровенно рассказал о манипуляциях скандально известных супругов. Суд уже избрал меру пресечения для нотариуса – для него под запретом окажутся некоторые действия. При этом расследование продолжается.

Супруга звезды кинокартины "Москва слезам не верит" подтвердила, что ни разу не встречалась с Дмитрием. Леонтенко добавила – она не подписывала никаких бумаг в присутствии мужчины.

Гитана Аркадьевна поблагодарила прокуратуру за хорошую работу и отметила, что теперь может не переживать за судьбу наследства супруга. Ведь правоохранительные органы делают все, чтобы наказать виновных и удовлетворить запросы потерпевшей стороны. 

Ранее стало известно о том, что Цивин обвинил вдову Баталова во лжи. 

Источник: Выпуск передачи "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Не злить Россию: на Украине извлекли урок из ситуации в Афганистане

Стремительное бегство американцев расставило все точки над i

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей