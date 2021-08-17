Место упокоения актрисы утопает в цветах

В понедельник, 16 августа, исполнилось ровно четыре года со дня похорон Веры Глаголевой. Актриса покоится на Троекуровском кладбище. Младшая дочь знаменитости Анастасия Овечкина показала, как выглядит место захоронения ее именитой матери.

Снимок был опубликован в разделе "сторис" в "Инстаграм". Нельзя не обратить внимание на то, что белая беседка со стеклянным куполом, возведенная на могиле Глаголевой летом 2019 года, буквально утопает в цветах. Родные, коллеги и поклонники Веры Витальевны почтили ее память, принеся на кладбище пышные букеты. Здесь и розы нескольких цветов, и ярко-желтые подсолнухи, и нежно-розовые пионы.

Что касается внутреннего убранства постройки, то в ней находятся скамейка, а также металлическое изваяние в виде кресла, на котором лежат шаль и книга.

Примечательно, что проект беседки разработала средняя дочь артистки Мария Нахапетова. По некоторым данным, подобная работа обошлась семье Глаголевой в более чем 10 миллионов рублей. Расходы на создание памятника покрывал второй супруг кинозвезды – бизнесмен Кирилл Шубский, передает "Комсомольская Правда".

Напомним, в первый раз Вера Витальевна вышла замуж за режиссера Родиона Нахапетова. От него артистка родила двоих дочерей, Анну и Марию. Вторым супругом Глаголевой стал Шубский. Предпринимателю она подарила дочь Анастасию.

Ранее Анастасия Шубская показала фото подросших сыновей.