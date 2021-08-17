По словам наследницы, у актрисы случаются провалы в памяти

В эфире передачи "Судьба человека" младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, рассказала о том, как себя чувствует ее звездная родительница.

По словам актрисы, Лидия Николаевна страдает от деменции и частичной потери памяти.

"Когда я спрашиваю ее о вчерашних событиях, она не понимает, о чем речь", – заявила Ольга.

Женщина скорее всего имела в виду скандал, связанный с создателем группы "На-на" Бари Алибасовым. Шукшина-младшая уверена – продюсер пытается использовать супругу в корыстных целях.

Когда заходит разговор об отношениях с Бари Каримовичем, Лидия Николаевна начинает путаться. Она забывает многие детали, что указывает на явные проблемы со здоровьем.

Однажды Федосеева-Шукшина отметила – Алибасов очень похож на ее бывшего супруга Василия Шукшина. Данное заявление шокировало окружающих. Ольга уверена, что ее мать говорит подобные странные вещи из-за обострившихся "проблем с логикой".

Ольга до последнего надеялась, что ее сестра Мария окажет родительнице помощь. Однако вышло так, что актриса открестилась от больной матери.

На данный момент за Лидией Николаевной ухаживает именно Шукшина-младшая. Женщина находится рядом со звездой фильма "Калина красная", несмотря на обиду. Дело в том, что, по словам Ольги, артистка никогда ее не поддерживала и не одобряла ее избранников.

Ранее младшая дочь Федосеевой-Шукшиной призналась в зависти к сестре.