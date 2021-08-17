Артистка полностью погрузилась в отдых

На данный момент Лариса Долина отдыхает в Сочи. На личной странице в "Инстаграм" артистка опубликовала видео с местного пляжа. Поклонники певицы пришли в восторг от увиденного.

На записи Долина, одетая в раздельный купальник насыщенного красного цвета, загорает на лежаке. Знаменитость двигается в такт музыке, которая играет в ее наушниках. По действиям Ларисы Александровны можно понять, что она в полной мере наслаждается заслуженным отпуском.

Стоит отметить, что исполнительница хита "Вечная любовь", в отличие от своих коллег по шоу-бизнесу, не стесняется показывать свою настоящую фигуру. Звезда не стала использовать различные фильтры, чтобы скрыть некоторые недостатки.

"Боже, какой кайф под музыку Джино Ванелли лежать под ласковым солнцем, потягивать розовое вино и слушать шум волн…" – написала Долина.

Переполненная яркими эмоциями артистка заявила, что обожает людей, жизнь, а также летний период. Лариса Александровна добавила – у нее есть несколько дней, чтобы как следует расслабиться.

Интернет-пользователи завалили певицу комплиментами.

"Она прекрасно выглядит! И никакого фотошопа и фильтров", "Какая вы счастливая! Будьте всегда такой!", "Красотка, молодец", "Выглядите потрясающе!!!! Шикарная женщина!!!!" – прокомментировали подписчики.

Многие пожелали Долиной отличного отдыха, а также ровного загара.

Ранее звезда "ТикТока" Валя Карнавал объяснилась за "месть" Долиной. Напомним, некоторое время назад стало известно о том, что девушка приобрела несколько билетов на спектакль с участием Ларисы Александровны, но в последний момент отказалась от похода в театр. В СМИ предположили, что таким образом Карнавал припомнила артистке скандал на шоу Максима Галкина.