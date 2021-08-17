Без концертов и средств: Лоза рассказал о своем обнищании

Без концертов и средств: Лоза рассказал о своем обнищании
Юрий Лоза. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант пожаловался, что даже не может обустроить свой участок

Известный советский и российский композитор, популярный исполнитель Юрий Лоза рассказал о лишении громадной доли прибыли за практически двухлетний период из-за коронавирусной эпидемии.

Не так давно прославившийся после записи альбома "Путешествие в Рок-н-Ролл" с "Примусом" артист поведал о своей несладкой доле. Коронавирусная пандемия ударила по карманам звездного артиста, который раньше мог похвастаться нормальным гонораром. Однако меньше чем за два года его доход обрушился из-за столь непростой ситуации.

Сам артист заявил, что стал беднее минимум в два раза. Юрий даже не смог купить оградку на участок – цены на строительные материалы подскочили в двукратном размере, вырос в стоимости металл, который был так нужен для благоустройства дома музыканту.

Сейчас у народного песенника нет концертов и выступлений. Правда, у кого-то, добавил он, собирать зрителей на сцене получается из-за разрешения. Однако везет далеко не всем, сообщил Юрий в беседе с журналистами.

"Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали... ", – вздохнул музыкант.

Кстати, в прошлом году, в разгар первых волн коронавируса, рок-бард заявлял, что концертная индустрия вместе со знаменитостями пришла в упадок, и звезды стали влачить жалкое существование. У многих из-за локдауна была серьезная проблема: артисты не могли прокормить семьи за месяц на средства, полученные с одного сольного концерта. Самому Лозе пришлось весь летний сезон просидеть безработным – как раз действовало повсеместное требование об ограниченной заполняемости залов.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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