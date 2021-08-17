"Ничего святого": МакSим обвинили в выдуманной болезни и "грязном пиаре"

"Ничего святого": МакSим обвинили в выдуманной болезни и "грязном пиаре"
МакSим. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые убеждены, что артистка обвела всех вокруг пальца ради славы

Совсем недавно вся страна переживала из-за состояния знаменитой певицы Марины Абросимовой (МакSим). Однако несколько дней назад артистка внезапно вышла из продолжительной комы и уже делится первыми фотографиями в соцсети. Такое развитие событий показалось весьма подозрительным коллеге Марины по сцене, певице Юлии Беретта.

Бывшая участница нашумевшей в свое время музыкальной группы "Стрелки" прямо обвинила Марину во лжи. Юлия убеждена, что никаких серьезных проблем со здоровьем у артистки не было. По версии Беретты, Абросимова почувствовала, что растеряла былую славу и решила устроить такое шоу. Мол, жалость наивных россиян сделала свое дело, и все внимание общественности и прессы было приковано к тяжелому положению певицы.

"Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается!" – негодует звезда.

Юлия убеждена, что прославившаяся несколько лет назад "девочка из провинции" решила пойти на крайние меры, чтобы разжечь угасший интерес к своей персоне. Сама Беретта резко осуждает такие манипуляции с обществом.

"Пиар на своем здоровье – дешевый и грязный пиар. Это отвратительно", – отрезала Юлия.

Беретта призналась, что сначала очень переживала за коллегу. Однако, когда ситуация сильно затянулась, а потом и вовсе завершилась "воскрешением в соцсети", она решила, что все это было враньем.

Впрочем, большинство звезд только рады выздоровлению Марины. Недавно певица поделилась фотографией с букетом от телеведущего Дмитрия Борисова.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Совесть
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Кто это такая и как ее зовут, тоже нашли мне знаменитость, с утра и до вечера СМИ о ней пишут.
Гость289814
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Ничего удивительного в в этом нет . Максим не первая и не последняя кто из кожи лезут лишь бы о них говорили , писали, сострадали. Возьмите , ту же Бабкину, писали,"унеё 80% легких нашахнулись, она присмерти." Через две недели эта лошадь , выплясывала распевая песни на всю катушку.Не хочу грешить, но с Заворотнюк ,то же не понятное. То она умирает или умерла, то она , как бы в сознании. Вообщем шоу бизнес , попутал берега , с такими выкидонами , когда будет правда , что кто то больной - то и сочувствия не будет.
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