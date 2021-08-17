Некоторые убеждены, что артистка обвела всех вокруг пальца ради славы

Совсем недавно вся страна переживала из-за состояния знаменитой певицы Марины Абросимовой (МакSим). Однако несколько дней назад артистка внезапно вышла из продолжительной комы и уже делится первыми фотографиями в соцсети. Такое развитие событий показалось весьма подозрительным коллеге Марины по сцене, певице Юлии Беретта.

Бывшая участница нашумевшей в свое время музыкальной группы "Стрелки" прямо обвинила Марину во лжи. Юлия убеждена, что никаких серьезных проблем со здоровьем у артистки не было. По версии Беретты, Абросимова почувствовала, что растеряла былую славу и решила устроить такое шоу. Мол, жалость наивных россиян сделала свое дело, и все внимание общественности и прессы было приковано к тяжелому положению певицы.

"Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается!" – негодует звезда.

Юлия убеждена, что прославившаяся несколько лет назад "девочка из провинции" решила пойти на крайние меры, чтобы разжечь угасший интерес к своей персоне. Сама Беретта резко осуждает такие манипуляции с обществом.

"Пиар на своем здоровье – дешевый и грязный пиар. Это отвратительно", – отрезала Юлия.

Беретта призналась, что сначала очень переживала за коллегу. Однако, когда ситуация сильно затянулась, а потом и вовсе завершилась "воскрешением в соцсети", она решила, что все это было враньем.

Впрочем, большинство звезд только рады выздоровлению Марины. Недавно певица поделилась фотографией с букетом от телеведущего Дмитрия Борисова.