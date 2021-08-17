Артисту не сразу нашлось место на престижном кладбище

Легендарного актера Олега Даля не стало четыре десятилетия назад, однако память о нем до сих пор жива в сердцах российских телезрителей благодаря шедеврам, в которых успел сняться выдающийся артист. Последнее пристанище Олег Иванович обрел на Ваганьковском кладбище. Однако проводы легендарного артиста на тот свет не обошлись без скандала.



Выбить место на престижном погосте для именитого актера оказалось не так просто. Союз кинематографистов настаивал на том, чтобы Даля похоронили на центральной аллее. Разумеется, в такой "востребованной" зоне свободных мест не так много. В итоге директор погоста решил пойти на хитрость. Он распорядился подхоронить звезду культовых советских кинолент "Отпуск в сентябре", "Женя, Женечка и "катюша", "Приключения титулованной особы" и других к балерине Большого театра Любови Рославлевой.

Прославленной танцовщицы не стало в 1904-м году. Даль скончался в 1981-м году. Однако, по слухам, когда на месте погребения балерины стали копать могилу для Олега Ивановича, выяснилось, что гроб артистки остался практически нетронутым.

В итоге озадаченные гробовщики выкопали яму чуть дальше. А сам памятник разместили на первоначальном месте. Таким образом, под камнем, посвященным Далю, на самом деле лежит известная танцовщица. Фотографии последнего пристанища именитого артиста публикует издание "Экспресс газета".

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