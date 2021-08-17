"Душа заплакала": дочь Успенской выступила перед народом

"Душа заплакала": дочь Успенской выступила перед народом
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездная наследница продемонстрировала свой певческий талант

Судя по всему, в жизни Татьяны Плаксиной наступила белая полоса. Девушка наконец-то помирилась с именитой матерью и стала жить нормальной жизнью. Более того, Татьяна решила показать миру свои таланты. Она устроила настоящий онлайн концерт для преданных поклонников.

Видеоролик, продолжительностью более одного часа, артистка выложила на своей странице в социальной сети. Плаксина играла на пианино и пела задушевные песни. Многие поклонники наследницы "королевы русского шансона" отметили ее выдающиеся дарования. Судя по всему, музыкальный слух и сильный голос перешли Татьяне от звездной матери.

Плаксина настроена решительно и не теряет надежды покорить российский шоу-бизнес. Многим интернет-пользователям пришлось по вкусу творчество начинающей певицы.

"Душа заплакала! Прекрасно и неповторимо!", "Это талант", "Невероятно!", "У Вас необычный талант, а самое главное – стремление", "Осанка, взгляд царицы, Таня, вы прекрасны", " Молодец, я с удовольствием наблюдаю за твоим искусством", – пишут восторженные пользователи Сети.

К слову, недавно Татьяна Плаксина ответила на слухи о пластических операциях, которые ей приписывает общественность. По словам дочери Успенской, ее внешние преображения никак не связаны со скальпелем хирурга.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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"Душа заплакала! Какие "одаренные артисты" лезут на сцену"
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