Голос культового артиста обессмертил кинопродукт

Вряд ли в нашей стране найдется человек, который ни разу не смотрел шедевр советской мультипликации "Жил-был пес". В озвучивании популярного мультика принимали участие настоящие звезды отечественной киноиндустрии. Так, ныне покойный Армен Джигарханян подарил свой голос знаменитому волку.



Сейчас сложно представить, что какой-то другой артист мог озвучивать этого персонажа. Однако при создании мультфильма режиссер Эдуард Назаров собирался пригласить на роль волка артиста Михаила Ульянова. Но обстоятельства сложились так, что этого культурного деятеля не было в столице, он проводил отпуск за пределами Москвы.

Тогда Назаров решил попытать удачу и обратиться к настоящему кумиру советских зрителей, Армену Борисовичу. Режиссер не рассчитывал, что Джигарханян сразу же согласится на его предложение.

Заполучив на роль серого такого известного артиста, Назаров решил подогнать под его внешность мультяшного героя. Он нарисовал хорошо известного нам волка и готовился продемонстрировать его Джигарханяну. В последний момент Назаров понял, что сутулый и суровый персонаж оказался слишком похож на Армена Борисовича. Режиссер даже испугался, что тот может обидеться из-за такого очевидного сходства с мультяшным волком.

"Я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и прибьет меня", – вспоминал Назаров.

Однако Армену Борисовичу очень понравился рисунок, и он с готовностью поступил к работе над ставшим культовым мультфильмом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как жила и умерла единственная родная дочь Джигарханяна.