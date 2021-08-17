Бессовестные граждане обогащаются за счет покойного артиста

Жизнь культового советского актера Олега Даля оборвалась в 1981-м году, однако поклонники его творчества до сих пор восторгаются кинофильмами, в которых он успел сыграть за неполные 40 лет своей жизни. Фанаты чтут память своего кумира и регулярно посещают место его упокоения на Ваганьковском кладбище в столице. Как оказалось, некие аферисты устроили целое незаконное "предпринимательство" на могиле звезды.



Первым затрубил о бессовестных проделках злоумышленников неравнодушный поклонник Олега Ивановича. Выяснилось, что таинственные злодеи регулярно воруют цветы, которые приносят в память о покойном артисте его верные почитатели. Один из поклонников прикрепил к ограде захоронения письменное послание, повествующее о бесчинствах мародеров.

Из текста этого письма, которое приводит издание "Экспресс газета", следует, что бессовестные грабители похищают букеты с могилы и заново продают их на кладбищенском рынке. Аноним также указал, что уже написал заявление в правоохранительные органы по факту вероломного воровства.

Стоит отметить, что на преступников могут завести уголовное дело по статье "Кража". В таком случае злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, если стоимость цветов оценят не выше 1000 рублей, ворам удастся отделаться штрафом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему под памятником Олегу Далю покоится другая звезда.